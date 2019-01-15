Водители Яндекс.Такси устроили забастовку в Ростове



Фото: Pikabu.ru

В Ростове водители Яндекс.Такси устроили забастовку. Работники фирмы собрались сразу в двух местах – на улице Мечникова у здания фирмы и в аэропорту Платов.



Причиной протестных настроений стала политика агрегатора. Девиз компании «Недорого и комфортно» для пассажиров стал неподъёмной ношей для водителей. По словам представителя активной группы таксистов, с 15 января компания увеличила для водителей процент с поездок из аэропорта Платов.

- С середины месяца Яндекс ввёл дополнительный процент на поездки из аэропорта. Нам это объяснили тем, что специально для Яндекс.Такси организовали бесплатную парковку, - рассказал водитель Андрей. – Комиссия взимается даже с тех водителей, которые оплатили путёвки.



По системе сервиса такси у водителей есть два варианта работы – по путевке или по комиссии. В первом случае автовладелец покупает «смену» на сутки или на неделю, тогда комиссия с каждой поездки не взимается. Второй вариант - отчислять процент с каждого заказа.



По словам мужчины, на днях за поездку из аэропорта до ж/д вокзала он заработал 350 рублей, в то время как пассажир заплатил 1 100 рублей.

- Выходит, что мы работаем себе в убыток, - продолжает мужчина.



На время забастовки водители договорились отключить программы по приёмке заказов. Пикет продлится с 12 до 14 часов в аэропорту. В это время Яндекс.Такси в Платове работать не будет.



Водители рассказали, что бойкот 17 января станет первым. В этот день они встретятся с представителями фирмы и попробуют обсудить сложившуюся ситуацию.



Подобные акции они планируют проводить и в ближайшие дни, привлекая всё большее количество участников.