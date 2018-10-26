В Ростове на Казанской лестнице появились подъемные платформы для инвалидов



В Ростове-на-Дону на Казанской лестнице появились подъемные платформы для инвалидов. Информацию об этом передает пресс-служба администрации.



Отмечается, что запустить механизм может только сотрудник. Он отправится на место после звонка по телефонам: 8-928-410-55-77 или 8-988-990-37-27.



– Ожидание не займет больше 20 минут. После поступления заявки специалист сразу же выезжает на место. Обращаться можно в любое время суток, – отметили в администрации.



Ранее в Ростове проверили доступность городских объектов для людей с инвалидностью. Тогда Казанская лестница подверглась критике.