В Ростове-на-Дону фан-зону откроют 10 июня



10 июня в Ростове-на-Дону откроют зону для болельщиков. Фан-зона ЧМ-2018 разбита на Театральной площади. Сейчас ее основные объекты готовы. Уже смонтированы трибуны и подтрибунные помещения, а также обустроены входы с рамками металлоискателей. Кроме того, уже установлены большие экраны для просмотра матчей мундиаля.



Стоит отметить, что на проведение фестиваля потратили более 200 миллионов рублей. На открытии выступит группа IOWA. В другие дни мундиаля ростовчан и гостей города будут развлекать «Каста», «Смысловые галлюцинации», Анита Цой, Юлия Чичерина, «Агата Кристи».



Стоит отметить, что, помимо взрывоопасных и наркотических веществ, для болельщиков на Театральной площади будет запрещен любой вид транспорта, кроме машины для мусора, уборочной техники, а также инвалидных колясок. Также запрещено проносить плакаты и флаги с политическими или идеологическими сообщениями. Под запрет попали рулоны бумаги, а также стулья и скамьи, фляги, продукты питания и алкоголь. Действует табу на селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также на разного рода рекламные материалы.