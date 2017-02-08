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В Чертково «Дружбу народов» разделят забором: в посёлке планируют построить дорожное ограждение на границе с Украиной

В Чертково «Дружбу народов» разделят забором: в посёлке планируют построить дорожное ограждение на границе с Украиной

В посёлке Чертково Ростовской области на границе с Украиной планируют построить дорожное ограждение барьерного типа.
Сооружение должно появиться на улице Дружбы Народов, тем самым уже физически разделив её на две половины – российскую и украинскую. В настоящее время процесс инженерного оборудования госграницы прорабатывает специальная комиссия.

По мнению властей, строительство разделительного забора необходимо для безопасности местных жителей. В связи с событиями, происходящими на территории соседней Украины, дончане всё время находятся под угрозой. Кроме того, инженерные сооружения должны стать препятствием для контрабандной деятельности.

В процессе подготовки предстоит решить несколько важных вопросов, в том числе совместно с украинской стороной определить, где именно будет проходить граница, обозначить альтернативные пути подъезда к домам, расположенным на улице Дружбы народов и провести разъяснительную работу среди местного населения. Далеко не все жители готовы покинуть свои дома и переехать в новоё жильё, если это потребуется в ходе реализации проекта по возведению инженерных сооружений на границе. В частности речь идёт о домах, расположенных на улицах МПС 10, МПС 12, МПС 49 и других. В том числе предстоит решить вопрос подъездных путей к домам россиян, которые окажутся в изоляции, как территория Калининградской области, только в местном масштабе.

В отличие от других участков российско-украинской границы, в Чертково линия разграничения проходит по улице. Таким образом, на её четной стороне расположены дома, относящиеся к украинскому поселку Меловое Луганской области, а на нечетной – территория донского посёлка.

Так, жители Дружбы народов в день вынуждены по нескольку раз пересекать границу. Многие из них учатся и работают в центре Чертково. Чтобы добраться до места работы или учёбы необходимо сделать многокилометровый крюк. Перейти на противоположную сторону дороги – значит незаконно пересечь госграницу, соответственно, получить штраф.

В 2016 году 20 семей, дома которых с трёх сторон были окружены украинской территорией, переселили. На выделенные из бюджета области деньги большинство местных жителей купили жильё здесь же, в посёлке. Но были и те, кто предпочли переехать в другой город, например, в Миллерово.

К слову, в обиходе чертковцев, из названия улицы Дружба народов, слово «народов» со временем куда-то пропало, и знаменитая улица осталась просто «Дружбой».

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