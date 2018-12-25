Стас Михайлов рассказал, как 20 лет назад в Ростове стал на один день таксистом



Популярный певец Стас Михайлов рассказал, как во время службы в Ростове на один вечер стал таксистом. Интересную историю артист поведал на программе «Вечерний Ургант» от 26 декабря.



Будучи юношей, Стас отбывал военную службу в Ростове-на-Дону. Он был водителем и возил командующего ВВС Северо-Кавказского округа на «Волге». В преддверии Нового года молодой человек отвёз начальство к семье и поехал в часть отмечать праздник вместе с сослуживцами.



- Тогда на дорогах было очень мало машин, улицы практически не освещались, - вспоминает певец. - У меня оставалось 20 минут, чтобы успеть приехать к бою курантов.



Неожиданно он увидел молодую пару, стоящую на улице. Он не смог проехать мимо людей, которым грозило встречать Новый год на улице.



- У меня честно не было никаких корыстных целей. Я понял, что сделаю очень приятно этим людям.



Когда машина прибыла по указанному адресу, парень заплатил Михайлову десять рублей. По тем временам это были большие деньги.

Сделав доброе дело, Стас успел ровно за пять минут до полуночи прибежать в часть, где его ждали лимонад и торты.