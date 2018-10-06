Шахты Ростовской области– в топ-3 городов с самыми низкими зарплатами



Шахты Ростовской области – в топ-3 российских городов с самыми низкими зарплатами. Рейтинг по уровню оплаты труда подготовили аналитики «РИА Новости».



Для составления списка исследователи рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Выяснилось, что меньше всего зарабатывают жители Шахт, Нальчика и Севастополя. Самый низкий показатель у Шахт – 1,73. По словам аналитиков, жители города могут с трудом накопить средства на покупку жилья и авто. Отмечается, что им трудно содержать детей.



Среди благополучных городов лидером стал Южно-Сахалинск с соотношением – 3,58. Интересно, что Москва заняла пятую строчку с результатом – 2,97.