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Шахты Ростовской области– в топ-3 городов с самыми низкими зарплатами

Шахты Ростовской области– в топ-3 городов с самыми низкими зарплатами
Шахты Ростовской области – в топ-3 российских городов с самыми низкими зарплатами. Рейтинг по уровню оплаты труда подготовили аналитики «РИА Новости».

Для составления списка исследователи рассчитали соотношение средних зарплат и стоимости стандартного потребительского набора. Выяснилось, что меньше всего зарабатывают жители Шахт, Нальчика и Севастополя. Самый низкий показатель у Шахт – 1,73. По словам аналитиков, жители города могут с трудом накопить средства на покупку жилья и авто. Отмечается, что им трудно содержать детей.

Среди благополучных городов лидером стал Южно-Сахалинск с соотношением – 3,58. Интересно, что Москва заняла пятую строчку с результатом – 2,97.

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