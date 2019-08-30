Шахты Ростовской области стал самым опасным городом России



Шахты Ростовской области признали самым небезопасным городом России. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, который проводил портал Domofond.



Анкетирование проходило в 200 городах страны, в нём приняли участие 90 тысяч человек. Респондентам предлагали дать оценку безопасности города, в которым они живут, по шкале от одного до десяти. Минимальную оценку дали жители Шахт. Средний балл составил всего 4,5. Этот показатель оказался ниже среднероссийского на 2,3 балла.



Ненамного выше оценили свою безопасность жители Киселёвска, Свободного и Копейска. Показатель 5,4 показал Новочеркасск. Первые места в рейтинге заняли Ейск (8,6 баллов), Геленджик (8,4 балла) и Грозный (8,3 балла). Москва и Санкт-Петербург получили 7 и 6,8 баллов соответственно.



Отметим, что Шахты уже второй год подряд занимают последнее место в рейтинге безопасных городов России.