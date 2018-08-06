Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ростова из-за родившей на борту женщины



Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ростова из-за родившей на борту женщины. Инцидент на воздушном судне произошел днем 8 августа.



По информации пресс-службы Платова, пассажирка самолета Симферополь — Санкт-Петербург почувствовала себя плохо. Выяснилось, что она находится на позднем сроке беременности и во время полета у нее начались роды.



К счастью, среди пассажиров оказались врачи, которые приняли роды. Экипаж воздушного судна решил совершить экстренную посадку в ростовском аэропорту. Роженицу и малыша доставили в больницу.



- После дозаправки самолет продолжил маршрут в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе Платова.