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Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ростова из-за родившей на борту женщины

Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ростова из-за родившей на борту женщины
Самолет экстренно приземлился в аэропорту Ростова из-за родившей на борту женщины. Инцидент на воздушном судне произошел днем 8 августа.

По информации пресс-службы Платова, пассажирка самолета Симферополь — Санкт-Петербург почувствовала себя плохо. Выяснилось, что она находится на позднем сроке беременности и во время полета у нее начались роды.

К счастью, среди пассажиров оказались врачи, которые приняли роды. Экипаж воздушного судна решил совершить экстренную посадку в ростовском аэропорту. Роженицу и малыша доставили в больницу.

- После дозаправки самолет продолжил маршрут в Санкт-Петербург, - сообщили в пресс-службе Платова.

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