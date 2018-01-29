Ростовский избирком потратит на стикеры в Телеграм 2,6 миллиона рублей



Ростовский избирком потратит на стикеры в Телеграм 2,6 миллиона рублей. Информацию о контракте избирательная комиссия региона опубликовала на портале госзакупок. Разработку изображений оплатят из средств бюджета города.



В техническом задании указано, что стикеры должны соответствовать визуальной концепции выборов и отражать актуальные явления социальной жизни молодежи.



Ссылка на скачивание стикер-пака для мессенджера Телеграм будет в специальном мобильном приложении. Его можно установить после просмотра 30-секундного видео-приглашения, которое получат впервые голосующие жители. В письме получатели также найдут информацию об акции и QR-код. Посетившим мероприятие избирателям в подарок достанется глянцевый блокнот-магнит с блоком для записей.



Также на каждом из трех тысяч избирательных участков разместят плакаты с правилами второго этапа акции. Зарегистрировавшись, молодые жители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов. Занявшему первое место подарят игровую приставку, а финалистам - смарт-часы.



По условиям конкурса, розыгрыш должен состояться не позднее 20 марта 2018 года. Победитель будет определен генератором случайных чисел. Процесс выбора призеров снимут на видео.



Подать заявку на участие в конкурсе можно до 16 февраля. Аукцион состоится 19 февраля.



Стоит отметить, что акция проводится в 55 регионах страны. Кампания рассчитана на 45 тысяч человек.