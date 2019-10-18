ДГТУ потратит на новогоднюю ёлку более 1 млн рублей



Фото: http://mosprogulka.ru

В Донском государственном техническом университете начали подготовку к празднованию Нового года. Администрация вуза разместила на портале госзакупок заявку на приобретение искусственного дерева.



Из бюджета ДГТУ на эти цели выделят более миллиона рублей. Максимальная сумма контракта составляет 1 059 350 рублей. Согласно техническому заданию опорный вуз желает купить 10-метровую искусственную сосну с комплектом игрушек.



Новогоднее дерево должно состоять из стального каркаса и нескольких ярусов декоративных зелёных веток.



В комплект декоративных элементов должны входить световая объёмная макушка, игрушки в форме колокольчиков и шаров, а также светодиодная гирлянда.



В обязанности поставщика также входят монтаж и оформление. Установить новогоднюю сосну по условиям договора необходимо до 10 декабря.