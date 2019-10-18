Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

ДГТУ потратит на новогоднюю ёлку более 1 млн рублей

ДГТУ потратит на новогоднюю ёлку более 1 млн рублей
Фото: http://mosprogulka.ru
В Донском государственном техническом университете начали подготовку к празднованию Нового года. Администрация вуза разместила на портале госзакупок заявку на приобретение искусственного дерева.

Из бюджета ДГТУ на эти цели выделят более миллиона рублей. Максимальная сумма контракта составляет 1 059 350 рублей. Согласно техническому заданию опорный вуз желает купить 10-метровую искусственную сосну с комплектом игрушек.

Новогоднее дерево должно состоять из стального каркаса и нескольких ярусов декоративных зелёных веток.

В комплект декоративных элементов должны входить световая объёмная макушка, игрушки в форме колокольчиков и шаров, а также светодиодная гирлянда.

В обязанности поставщика также входят монтаж и оформление. Установить новогоднюю сосну по условиям договора необходимо до 10 декабря.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.