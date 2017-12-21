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Ростовчанин Баста объявил о запуске собственной криптовалюты

Ростовчанин Баста объявил о запуске собственной криптовалюты

Уроженец Ростова рэпер Баста объявил о запуске собственной криптовалюты. Музыкант анонсировал проект Ticket Coin на церемонии вручения премии «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года».

Над программой Василий Вакуленко работал совместно с российским национальным проектом «Сибирский Червонец» в сфере криптовалюты (особая цифровая или виртуальная валюта, одной единицей которой считается монета – coin).

Криптовалюта позволит получать бонусы, покупать эксклюзивные услуги творческого объединения «Газгольдер», например, билеты на мероприятия со скидкой до 50%, а также получить доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру. Запуск проекта назначен на весну 2018 года.

Баста считает, что в настоящее время рынок криптовалют показывает стабильную динамику роста, поэтому он стал развивать свой бизнес в этом направлении.

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