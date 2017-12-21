Ростовчанин Баста объявил о запуске собственной криптовалюты





Уроженец Ростова рэпер Баста объявил о запуске собственной криптовалюты. Музыкант анонсировал проект Ticket Coin на церемонии вручения премии «Лучший проект на технологии блокчейн (ICO) 2017 года».



Над программой Василий Вакуленко работал совместно с российским национальным проектом «Сибирский Червонец» в сфере криптовалюты (особая цифровая или виртуальная валюта, одной единицей которой считается монета – coin).



Криптовалюта позволит получать бонусы, покупать эксклюзивные услуги творческого объединения «Газгольдер», например, билеты на мероприятия со скидкой до 50%, а также получить доступ в специальные «TC-зоны» на концертах по всему миру. Запуск проекта назначен на весну 2018 года.



Баста считает, что в настоящее время рынок криптовалют показывает стабильную динамику роста, поэтому он стал развивать свой бизнес в этом направлении.