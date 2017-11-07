Ремонт улицы Кузнечной в Ростове начался раньше, чем подвели итоги торгов



Пока власти Ростова подводят итоги торгов на ремонт улицы Кузнечной, ООО «Веселовское ДСУ» уже полным ходом ведет работы.



Как стало известно Rostov.ru, работы на ремонтируемом участке идут уже две недели. И это при том, что официальные торги назначены только на 10 ноября. Рабочие уже сняли верхний слой дорожного покрытия и готовят основание под укладку асфальта.



Кстати, и сам конкурс на поиск подрядчика для ремонта Кузнечной улицы дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры (ДИСОТИ) объявила 5 ноября. Работы должны проводиться в границах переулка 2-го Поселкового и улицы 1-й Круговой. Речь идёт об участке длиной примерно в один километр. На эти цели из городского бюджета выделено более 12 млн рублей. Все работы должны быть завершены в течение 15 дней после подписания контракта. Видимо, в ДИСОТИ работают провидцы, которые точно знают, кто из потенциальных подрядчиков станет победителем торгов.



Добавим, что подобная практика стала часто применяться при определении организации, которая должна выполнить работы. Как правило, тендеры заранее распределяются между несколькими компаниями, а электронные аукционы превращаются в простую формальность.



Но при этом следует отметить: такая ситуация рождает странные комбинации и даёт повод думать, что не случайно фирма, которая ещё не победила в конкурсе, начинает работы за свой счёт и на свой страх и риск.