Пропавшую в Шахтах 11-летнюю девочку нашли живой





В Шахтах нашли пропавшую 11-летнюю Таню Назаренко.



Девочку, которую искали больше четырех суток, в 5 утра 29 июня обнаружил водитель в посёлке Нежданная, сообщает DonDay-shakhty.ru.



Мужчина увидел на пустынной улице ранним утром девочку, на вид которой 5-7 лет. Ребёнок был напуган. Шахтинец вызвал скорую и полицию.



Посёлок, где нашли Таню, расположен в черте города, но ближе к выезду из Шахт в направлении трассы М-4 «Дон». Расстояние между посёлком Майский, откуда она пропала и местом, где её нашли, около четырёх километров. Как девочка, которая с трудом могла передвигаться, оказалась так далеко от дома, ещё предстоит выяснить.



Таня – особенный ребёнок, инвалид детства. Ей 11 лет, но выглядит она гораздо младше, почти не видит и с трудом передвигается. По словам медиков, когда девочку нашли, она не была обезвожена. Первичный осмотр показал, что состояние её здоровья не вызывает опасений.



Напомним, Таня Назаренко пропала в ночь на 25 июня. По словам матери, дочь ушла из дома около 2 часов ночи, воспользовавшись тем, что взрослые забыли запереть дверь.



Более четырёх суток девочку искали полицейские, волонтёры и соседи. По факту безвестного исчезновения ребёнка, следственные органы СК РФ по Ростовской области 27 июня возбудили уголовное дело.