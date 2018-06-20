Полицейские-наркодилеры: в Ленинском отделе полиции Ростова изъяли крупную партию наркотиков





Крупная партия наркотиков изъята в Ленинском отделе полиции Ростова.



Во время спецоперации управления собственной безопасности МВД России в подразделении по борьбе с оборотом наркотиков ОП № 4 было обнаружено более 10 килограммов различных наркотических средств.



Ассортимент изъятых наркотиков был богатым: от гашиша и синтетических наркотиков до героина. Часть наркотиков была расфасована по дозам и, возможно, предназначались для реализации.



Сразу после громкого инцидента в Управлении МДВ по Ростовской области состоялось экстренное совещание с участием начальника областного главка генерала Олега Агаркова. Стоит отметить, что на совещании не было начальника областного управления по контролю за оборотом наркотиков полковника Василий Токаренко.



Следственные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела.



Произошедший инцидент многое объясняет. Например, то, почему в самом центре Ростова в открытую шла торговля наркотиками. О точке, расположенной на пересечении проспекта Будённовского и улицы Тургеневской не знают разве что младенцы. Среди бела дня, даже не пытаясь прятаться, молодые люди передавали друг другу пакетики с наркотиками и деньги. Ростовчане не раз обращались в полицию по этому поводу, однако ситуация от этого не изменилась. Более того, накроторговцы не только никуда не пропали, они открыли ларёк! И теперь наркотики продают в киоске! Не хватает только вывески.



Другая точка беспрепятственно работала на улице Московской. Горожане даже выкладывали видео продажи наркотиков в соцсети.



На время Чемпионата, правда, точки прикрыли. Однако после футбольного праздника всё вернётся на круги своя. Торговля наркотой в центре города пойдет даже активнее, чтобы продавцы смогли наверстать упущенную прибыль.



Теперь стало понятно, почему от полиции не было никакой реакции. Хотя вряд ли были те, кто до этого громкого скандала, не догадывался с чем связано бездействие полиции.