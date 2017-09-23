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Неопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городом

Неопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городом
НЛО увидели тысячи ростовчан в небе над городом.

Из разных районов города люди наблюдали, как светящийся объект поднялся в небе, затем закрутился по спирали и вскоре пропал. Увиденное жители Ростова описывают примерно одинаково.
«Только что с Мадояна в сторону Центра в небе наблюдали НЛО. Явно не самолет, так как огни не мелькали, а позже объект начал вращаться по спирали и исчез через пару секунд», - рассказали очевидцы в соцсетях.

Подобное явление описали не только ростовчане, но и жители области, а также соседних регионов.
«Взлетело, излучая мощный свет, после чего кружилось спиралью и пропало. Очень похоже на ракету», - делятся впечатлениями свидетели неизвестного явления.

Тем временем, Министерство обороны России сообщило об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь», которые проводились на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области. Ракета поразила цель на полигоне «Сары-Шаган» в Казахстане. Целью пуска было испытание боевого оснащения данного вида ракет.


По всей вероятности, именно ракету жители Ростова и других городов приняли за НЛО.

Неопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городомНеопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городомНеопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городомНеопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городомНеопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городомНеопознанный светящийся летающий объект тысячи ростовчан увидели в небе над городом

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