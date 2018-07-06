На следующей неделе в Ростове будет жарко и дождливо



На следующей неделе в Ростове будет жарко и дождливо. В понедельник и вторник, 9 и 10 июля, осадков не будет. Температура воздуха составит +20…+22 ночью и +32…+34 днем.



Начиная со среды, 11 июля, синоптики обещают в Ростове дождь. При этом вероятность выпадения осадков составит 87%. Температура воздуха ночью - +24 градуса, днем – +37. В четверг, 12 июля, по сравнению со средой, синоптики обещают небольшое похолодание, до +22 градусов - ночью и до + 35 - днем. В пятницу, 13 июля, будет такая же ситуация.