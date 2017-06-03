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На месте массовых расстрелов ростовчан поисковики нашли гильзы от пулемета и жетон немецкого пулеметчика

На месте массовых расстрелов ростовчан поисковики нашли гильзы от пулемета и жетон немецкого пулеметчика

На месте массовых расстрелов жителей Ростова-на-Дону в Змиёвской балке поисковики «Миус-фронта» нашли гильзы от пулемета и жетон немецкого пулеметчика. Эти вещи позволяют сделать вывод, что к печальным событиям причастны не только советские граждане, помогавшие врагу.

Неожиданная находка была сделана практически на поверхности земли.
- Эти предметы обнаружены в северо-западной части печально известной Змиёвской балки, - рассказали в поисковом отряде. - Именно в этих местах с августа 1942-го проходили казни гражданского населения донской столицы.

Специалисты отмечают, что обнаруженные предметы могут помочь не только установить воинскую часть Вермахта, участвующую в воинских преступлениях, но и фамилию немецкого пулеметчика - участника расстрельной команды. Каждый солдат немецкой армии носил при себе идентификационный жетон с данными своей части и личным номером, по которому его можно было опознать в случае гибели.

Поисковики отмечают, что принято считать, что расстрелами в Змиёвской балке занимались исключительно каратели из числа бывших граждан СССР, изменивших Родине. Однако обнаруженные вещи могут послужить доказательством, что в военных преступлениях были замешаны и солдаты Вермахта.

Напомним, в августе 1942 года в Змиёвской балке были убиты около 27 тысяч человек, в основном евреи. Это место самого большого массового уничтожения евреев на территории России в период Холокоста. В настоящее время в там находится мемориальный комплекс.

На месте массовых расстрелов ростовчан поисковики нашли гильзы от пулемета и жетон немецкого пулеметчика

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