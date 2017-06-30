На Дону пограничники задержали отца и сына, разыскиваемых за убийство на Кубани





В Ростовской области пограничники задержали отца и сына, разыскиваемых за убийство в Краснодарском крае.



На окраине хутора Николаево-Козловский Неклиновского района на территории заброшенной фермы пограничный наряд обнаружил и задержал двух мужчин. Документов, разрешавших нахождение в пограничной зоне, у них не было.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что данные граждане разыскиваются правоохранительными органами за убийство в Краснодарском крае жителя станицы Брюховецкая, труп которого обнаружили в начале июня, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.



Стражам границы задержанные пояснили, что собирались скрыться от преследования на территории Украины.



Как стало известно Rostov.ru, задержанные – отец и сын. В их отношении возбуждены административные дела за нарушение правил въезда в пограничную зону. В настоящее время они переданы сотрудникам полиции.



За убийство мужчинам грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.



Напомним, ранее в Ростовской области в городе Донецке задержали участника группового изнасилования. Мужчина, находившийся в федеральном розыске, скрывался от правоохранительных органов 11 лет.