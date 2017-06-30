Авторизация

Регистрация
  • USD 59.39
  • EUR 67.81
Новости

Общество

0

На Дону пограничники задержали отца и сына, разыскиваемых за убийство на Кубани

На Дону пограничники задержали отца и сына, разыскиваемых за убийство на Кубани

В Ростовской области пограничники задержали отца и сына, разыскиваемых за убийство в Краснодарском крае.

На окраине хутора Николаево-Козловский Неклиновского района на территории заброшенной фермы пограничный наряд обнаружил и задержал двух мужчин. Документов, разрешавших нахождение в пограничной зоне, у них не было.
- В ходе проверочных мероприятий установлено, что данные граждане разыскиваются правоохранительными органами за убийство в Краснодарском крае жителя станицы Брюховецкая, труп которого обнаружили в начале июня, - рассказали в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Ростовской области.

Стражам границы задержанные пояснили, что собирались скрыться от преследования на территории Украины.

Как стало известно Rostov.ru, задержанные – отец и сын. В их отношении возбуждены административные дела за нарушение правил въезда в пограничную зону. В настоящее время они переданы сотрудникам полиции.

За убийство мужчинам грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

Напомним, ранее в Ростовской области в городе Донецке задержали участника группового изнасилования. Мужчина, находившийся в федеральном розыске, скрывался от правоохранительных органов 11 лет.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.