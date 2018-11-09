Мощенную костями животных мостовую нашли в центре Азова



В Азове археологи нашли мостовую первой половины 14-го века. Мощённый костями животных бульвар обнаружили в центре города.



Учёные изучали большое каменное здание 14-го века на Петровском бульваре, когда обнаружили на другом краю раскопа магистральную улицу. Мостовая датируется первой половиной 14-го века, временем правления хана Узбека. Она представляет собой толщу из костей овец, смешанных с землёй, толщиной порядка 30 сантиметров.



Специалисты уже извлекли тысячи костей, которые являются важным источником информации о быте и занятиях горожан средневекового Азака.

- С разборки уличной мостовой за несколько дней найдено костей больше, чем с территории все Древней Руси за несколько десятилетий, - отметил руководитель отдела археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.



Укрепление дороги костями животных и осколками керамики - обычная практика. Особенно в приазовской степи, где не было ни камня, ни дерева для мощения улиц.