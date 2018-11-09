Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Мощенную костями животных мостовую нашли в центре Азова

Мощенную костями животных мостовую нашли в центре Азова
В Азове археологи нашли мостовую первой половины 14-го века. Мощённый костями животных бульвар обнаружили в центре города.

Учёные изучали большое каменное здание 14-го века на Петровском бульваре, когда обнаружили на другом краю раскопа магистральную улицу. Мостовая датируется первой половиной 14-го века, временем правления хана Узбека. Она представляет собой толщу из костей овец, смешанных с землёй, толщиной порядка 30 сантиметров.

Специалисты уже извлекли тысячи костей, которые являются важным источником информации о быте и занятиях горожан средневекового Азака.
- С разборки уличной мостовой за несколько дней найдено костей больше, чем с территории все Древней Руси за несколько десятилетий, - отметил руководитель отдела археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский.

Укрепление дороги костями животных и осколками керамики - обычная практика. Особенно в приазовской степи, где не было ни камня, ни дерева для мощения улиц.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.