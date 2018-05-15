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Мебель, автомобиль и технику продает ростовский «Капиталбанк»

Мебель, автомобиль и технику продает ростовский «Капиталбанк»
В связи с признанием банкротом ростовская организация «Капиталбанк» распродает свое имущество. Об этом говорится на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Из документов следует, что банк продает «Фольксваген» более чем за 600 тысяч рублей, офисную мебель (столы, стулья) и технику. Всего подготовлено около 300 лотов для торгов. Общая стоимость всех предметов достигает почти 16 миллионов.

Напомним, «Капиталбанк» признали банкротом в 2017 году по причине неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.

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