Мебель, автомобиль и технику продает ростовский «Капиталбанк»



В связи с признанием банкротом ростовская организация «Капиталбанк» распродает свое имущество. Об этом говорится на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве.



Из документов следует, что банк продает «Фольксваген» более чем за 600 тысяч рублей, офисную мебель (столы, стулья) и технику. Всего подготовлено около 300 лотов для торгов. Общая стоимость всех предметов достигает почти 16 миллионов.



Напомним, «Капиталбанк» признали банкротом в 2017 году по причине неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.