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Крещенских морозов в Ростовской области не ожидается

Крещенских морозов в Ростовской области не ожидается
Фото: Tvkrasnodar.ru
В этом году в Ростовской области традиционных крещенских морозов не ожидается. В ближайшие дни на Дону сохранится плюсовая температура.

По словам руководителя Ростовского Гидрометцентра Елены Назаровой, регион находится под влиянием тёплого атмосферного фронта. 19 января, в праздник Крещения, на юге области прогнозируется до +3 градусов, на севере – до -3. Ожидается мокрый снег, в южных районах – с дождём.

Рубить проруби на Крещение тоже не придётся. Ледяной коркой толщиной 11 сантиметров покрылось только Цимлянское водохранилище. Толщина льда на реке Северский Донец – 6 сантиметров. На остальных водоёмах Дона лёд не образовался.

Понижение температуры на 1-2 градуса в сутки начнётся с 20 января. Однако крепких морозов не предвидится. Но, по предварительному прогнозу на февраль, в последний месяц зимы морозы усилятся до -10…-15 градусов днём.

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