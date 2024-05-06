Один погиб и четверо пострадали в ДТП в Ростовской области

Фото: Ростов.ру

В Ростовской области произошло ДТП, в котором один человек погиб, еще четверо пострадали. Жутка авария случилась 6 мая в Багаевском районе.По предварительным данным, 38-летняя женщина за рулем «Рено Логан» двигалась по трассе Ростов-Волгодонск. Под хутором Кудинов около 16:00 она потеряла управление над машиной. Транспорт выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Митсубиси Лансер», под управлением 41-летнего мужчины.- Травмы несовместимые с жизнью получил 63-летний пассажир «Митсубиси», - сообщили в региональном УГИБДД. – Оба водителя и двое пассажиров японского автомобиля, 47 и 36 лет, пострадали. Их отвезли в больницу.