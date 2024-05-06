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В Ростовской области ищут участника СВО, подозреваемого в массовом убийстве

В Ростовской области ищут участника СВО, подозреваемого в массовом убийстве
В Ростовской области разыскивают вооруженного участника СВО, подозреваемого в массовом убийстве. Соответствующая информация размещена в социальных сетях.

Согласно ориентировкам, 57-летнего подозреваемого зовут Юрий Г. Якобы 4 мая сержант расстрелял шесть военных в ДНР и скрылся с автоматом АК-12.

По предварительным данным, мужчина мог направиться в сторону приграничных регионов, в том числе в Ростовскую область. Правоохранители из разных субъектов РФ разыскивают Юрия.

Официальных комментариев в специализированных ведомствах не давали.
Фото: Ростов.Ру
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