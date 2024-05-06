На трассе Ростов – Волгодонск два человека пострадали в аварии

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В Ростовской области двое пострадали в ДТП. Авария произошла 6 мая около 12:00 в Багаевском районе.По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем «Мерседеса Бенц» ехал по автодороге Ростов – Семикаракорское – Волгодонск. На 44-м километре он начал поворачивать влево, не уступив дорогу «Ниссану Кашкай» под управлением 44-летнего водителя.Избежать столкновения не удалось. От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны.— В результате аварии травмы получили оба водителя, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.