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На трассе Ростов – Волгодонск два человека пострадали в аварии

На трассе Ростов – Волгодонск два человека пострадали в аварии
В Ростовской области двое пострадали в ДТП. Авария произошла 6 мая около 12:00 в Багаевском районе.

По предварительной информации, 49-летний мужчина за рулем «Мерседеса Бенц» ехал по автодороге Ростов – Семикаракорское – Волгодонск. На 44-м километре он начал поворачивать влево, не уступив дорогу «Ниссану Кашкай» под управлением 44-летнего водителя.

Избежать столкновения не удалось. От мощного удара автомобили отбросило в разные стороны.

— В результате аварии травмы получили оба водителя, — уточнили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети.
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