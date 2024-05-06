В Ростовской области нашли разлагающийся труп мужчины с размозженным черепом

Фото: Ростов ру

В Ростовской области нашли разлагающееся тело мужчины с размозженным черепом. Происшествие случилось в поселке Темерницком. Об этом сообщил портал DonDay с ссылкой на источник.Тело хозяина нашли в его частном доме, после того как мужчина перестал выходить на связь. Хотя труп уже успел разложиться, следы насилия были видны невооруженным глазом. Мужчине проломили голову.Когда он погиб, не сообщается. На данный момент тело отправили на экспертизу, а специалисты ищут предполагаемого убийцу.