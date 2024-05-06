В Ростовской области разыскивают дезориентированного 77-летнего пенсионера

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области без вести пропал 77-летний пенсионер. О местонахождении Михаила Смирнова нет никакой информации с 5 мая.Мужчина проживает в городе Таганроге. В тот день дедушка ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Михаил Смирнов ростом 178 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел серо-голубую ветровку и черные брюки, обул черные кроссовки. На его голове – черная шапка.Если вам известно, где может находиться местный житель, сообщите в 112.