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В Ростовской области разыскивают дезориентированного 77-летнего пенсионера

В Ростовской области разыскивают дезориентированного 77-летнего пенсионера
В Ростовской области без вести пропал 77-летний пенсионер. О местонахождении Михаила Смирнова нет никакой информации с 5 мая.

Мужчина проживает в городе Таганроге. В тот день дедушка ушел в неизвестном направлении и перестал выходить на связь с близкими. Тогда родственники испугались за его здоровье и жизнь и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Михаил Смирнов ростом 178 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел серо-голубую ветровку и черные брюки, обул черные кроссовки. На его голове – черная шапка.

Если вам известно, где может находиться местный житель, сообщите в 112.
Фото: Лиза Алерт
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