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В Ростове двое взрослых и ребенок застряли в лифте

В Ростове двое взрослых и ребенок застряли в лифте
В Ростове двое взрослых и ребенок застряли в лифте. Происшествие случилось в переулке Гвардейском, 13.

Местные жители собирались выйти из дома. Они зашли в лифт и поехали вниз. Однако кабина остановилась между третьим и четвертым этажами.

На место происшествия вызвали спасателей. Специалисты не стали дожидаться лифтера и решили поскорее вызволить «пленников». Один из спасателей остался около лифта. Двое других отправились на второй этаж, где открыли внешние двери шахты лифта.

Один из специалистов забрался на крышу лифта с помощью альпинистского снаряжения и открыл внутренние двери подъемника. Затем спасатель, который был рядом с лифтом, помог застрявшим выбраться из кабины.

Медицинская помощь горожанам не понадобилась.
Фото: Ростов ру
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