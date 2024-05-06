Фото: Ростов ру

В Ростове двое взрослых и ребенок застряли в лифте. Происшествие случилось в переулке Гвардейском, 13.Местные жители собирались выйти из дома. Они зашли в лифт и поехали вниз. Однако кабина остановилась между третьим и четвертым этажами.На место происшествия вызвали спасателей. Специалисты не стали дожидаться лифтера и решили поскорее вызволить «пленников». Один из спасателей остался около лифта. Двое других отправились на второй этаж, где открыли внешние двери шахты лифта.Один из специалистов забрался на крышу лифта с помощью альпинистского снаряжения и открыл внутренние двери подъемника. Затем спасатель, который был рядом с лифтом, помог застрявшим выбраться из кабины.Медицинская помощь горожанам не понадобилась.