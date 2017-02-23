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Из-за ДТП в Ростове повредился памятник ко Дню создания Темерницкой таможни

Из-за ДТП в Ростове повредился памятник ко Дню создания Темерницкой таможни

Из-за вчерашнего ДТП в Ростове на проспекте Сиверса повредился памятник ко Дню создания Темерницкой таможни. 23 февраля сошедший с рельс трамвай врезался в стену здания, на котором был расположен мемориал. При аварии один из пассажиров получил вывих плеча.
- Из-за столкновения части экспозиции получили повреждения,- рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

Некоторые ростовчане ошибочно предположили, что порча памятника- дело рук вандалов.

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Гость Алексей

Сегодня, 15:48

Ну когда вы уже научитесь грамотно писать? "на котором была расположен ". И это далеко не первый ляп в новостях! Внимательнее!!!!!

lizafrl

Сегодня, 15:52

Уважаемый гость, большое спасибо, что заметили! Все исправила. Не нервничайте так, пожалуйста.

lizafrl

Сегодня, 15:52

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lizafrl

Сегодня, 15:52

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