Из-за ДТП в Ростове повредился памятник ко Дню создания Темерницкой таможни
Из-за вчерашнего ДТП в Ростове на проспекте Сиверса повредился памятник ко Дню создания Темерницкой таможни. 23 февраля сошедший с рельс трамвай врезался в стену здания, на котором был расположен мемориал. При аварии один из пассажиров получил вывих плеча.
- Из-за столкновения части экспозиции получили повреждения,- рассказали в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.
Некоторые ростовчане ошибочно предположили, что порча памятника- дело рук вандалов.