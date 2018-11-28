Гражданин США, пропавший в Ростове несколько лет назад, найден погибшим в ДНР





На территории Донецкой народной республики нашли гражданина Америки Уильяма Пола Рейли. Весной 2015 года иностранец приехал в Россию, но вскоре бесследно пропал. Последний раз он связывался с родными, когда был в Ростове.



По информации источника, Уильям погиб в середине 2015 года.

- Тело мужчины обнаружили на территории Донецкой народной республики, - рассказал источник Rostov.ru. – Захоронили погибшего на одном из кладбищ ДНР.



Напомним, что 30-летний гражданин Америки весной 2015 года прибыл в Ростовскую область с гуманитарной миссией и собирался помогать жителям Донбасса и ополчению. Несколько дней он провёл в Ростове, откуда собирался отправиться в Юго-Восточную Украину, последний раз выходил на связь 24 июня 2015 года.



Родителей Ульяма Пола Рейли уже уведомили о том, что их сын найден погибшим.



Добавим, что в этот период на территории ДНР шли ожесточённые бои. Не исключено, что иностранец погиб во время одного из обстрелов.