Пропавший в Ростовской области 44-летний мужчина найден погибшим



Мёртвым найден мужчина, пропавший в Ростовской области. Рустама Стрелова пытались найти в течение года. Вечером 24 марта стало известно, что он погиб.



Рустам пропал в посёлке Сибирьковом Волгодонского района. Он ушёл из дома 5 марта 2019 года. С тех пор его никто не видел. На связь с родственниками он не выходил. Родственники обращались за помощью в поисковый отряд «Лиза Алерт Юг» и полицию. Поиском также занимались волонтёры.



Увы, живым найти пропавшего не удалось. Обстоятельства его смерти уточняются.