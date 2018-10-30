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ФК «Ростов» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков

ФК «Ростов» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков
Фото: Regnum.ru

Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали за нецензурные выкрики болельщиков. Инцидент произошёл во время матча с «Анжи».

Встреча с махачкалинским клубом проходила на «Ростов Арене» 27 октября. Во время матча болельщики донского клуба выкрикивали оскорбления в адрес соперников. За нарушение ФК «Ростов» должен заплатить 140 тысяч рублей. Такое решение принял 31 октября Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.
- В случае подобного нарушения к клубу будут применены более строгие санкции, - отметили в РФС.

Напомним, встреча между ФК «Ростов» и «Анжи» завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Добавим, что во время игры между болельщиками произошёл ещё один инцидент. В перерыве фанаты «Анжи» устроили драку со зрителями из сектора «жёлто-синих».

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