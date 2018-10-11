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Дворняга спасла жительницу Ростова от нападения мужчины с ножом

Дворняга спасла жительницу Ростова от нападения мужчины с ножом
В Ростове местной жительнице спасла жизнь её беспородная собака.

Ростовчанка возвращалась с псом с прогулки, когда возле подъезда дома на неё напал мужчина с ножом. Налётчик попытался ударить женщину, однако животное набросилось на него. Завязалась борьба, в процессе которой у нападавшего сломался нож. Пес продолжил отчаянно бросаться на мужчину. В итоге ему пришлось бежать.
- 47-летний житель Ростова-на-Дону ранее уже был судим за нападение на свою знакомую, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РФ. - Он провел в колонии шесть лет, спустя месяц после освобождения он вновь набросился с ножом на ту же самую женщину.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении мужчины завершено. Дело направлено в суд.

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