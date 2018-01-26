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В Ростове прошел митинг сторонников Алексея Навального

В Ростове прошел митинг сторонников Алексея Навального
В Ростове прошел митинг сторонников Алексея Навального. Местные жители пришли выразить поддержку непрошедшему отбор кандидатов в президенты страны. Мероприятие состоялось 28 января на пересечении улицы Доватора и переулка Гарнизонного в Левенцовке.

Место собрания оградили небольшим забором. Проходить на территорию можно было после досмотра сумок и рюкзаков. Безопасность митинга обеспечивали несколько десятков полицейских, в то время как участников собралось 600-800 человек. Однако по информации центра по противодействию экстремизму, на мероприятие пришли не более 250 жителей.

Центральной темой встречи стала забастовка избирателей. Собравшихся призывали записываться в наблюдатели, чтобы контролировать процесс голосования на избирательных участках 18 марта.

Кроме того, участники поддержали заключенных под стражу координатора ростовского штаба Анастасию Дейнека и сотрудника отделения Вадима Кобзева. Их арестовали за участие в собрании группы избирателей, прошедшем 24 декабря.

Встреча длилась с 14:00 до 16:00. Никаких инцидентов во время митинга не произошло.

Отметим, что представители Навального планировали шествие по улице Большой Садовой от Кировского проспекта до Театральной площади. Однако администрация акцию в центре города не разрешила. Организаторам дали возможность провести митинг в Левенцовке.

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Гость Алексей

Сегодня, 19:30

А ещё дальше от центра чего не отправили? А вдруг ваш божок в Москве узнает что тут митинговали против него?

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