Житель Белой Калитвы ударил ножом в живот свою жену
Житель Белой Калитвы Ростовской области ударил ножом свою гражданскую жену.
12 июля 50-летняя местная жительница была госпитализирована в ЦГБ Белой Калитвы с ножевым ранением в живот. Пострадавшая рассказала, что во время ссоры её ранил сожитель.
- Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Задержанный проживал вместе с пострадавшей женщиной.
В отношении белокалитвинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».