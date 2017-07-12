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Житель Белой Калитвы ударил ножом в живот свою жену

Житель Белой Калитвы ударил ножом в живот свою жену

Житель Белой Калитвы Ростовской области ударил ножом свою гражданскую жену.

12 июля 50-летняя местная жительница была госпитализирована в ЦГБ Белой Калитвы с ножевым ранением в живот. Пострадавшая рассказала, что во время ссоры её ранил сожитель.
- Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. – Задержанный проживал вместе с пострадавшей женщиной.

В отношении белокалитвинца возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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