В Аксае два клиента угнали у таксиста машину





В Аксае двое мужчин избили таксиста и угнали его автомобиль «Лада Гранта». Мужчина привез клиентов по адресу, но они не стали платить за поездку, а кинулись избивать водителя.

- В полицию обратился таксист и сообщил, что двое мужчин, которых он подвозил, похитили принадлежащий ему автомобиль, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области. – Мужчина доставил пассажиров по указанному клиентами адресу, а те отказались оплатить поездку и нанесли несколько ударов водителю, затем похитили ключи от автомобиля, после чего один из бандитов скрылся на нем.



Подозреваемых задержали инспекторы ДПС. Ими оказались ранее судимый за кражу и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения 30-летний житель Аксая и 34-летний житель Новошахтинска, который привлекался к уголовной ответственности за совершение особо тяжкого преступления.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенный автомобиль изъят и в ближайшее время будет возращен законному владельцу.