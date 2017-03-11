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«Хёндай» протаранил забор и перевернулся на крышу в Ростове

«Хёндай» протаранил забор и перевернулся на крышу в Ростове

«Хёндай» протаранил забор и перевернулся на крышу в Ростове на улице Нансена. Авария случилась днем 13 марта.

Как утверждают очевидцы происшествия, водитель иномарки ехал на небольшой скорости.
- Максимум 60 км/ч шел,- написал очевидец.- «ГАЗель» поворачивала налево, мужик поздно увидел и резко вильнул вправо.

В результате машина врезалась в металлическое заграждение, перевернулась на крышу и «вмялась». Однако очевидцы утверждают, что водитель «Хёндай» не пострадал.

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