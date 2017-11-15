В студенческом общежитии ЮФУ в Ростове прогремел взрыв





В студенческом общежитии ЮФУ в Ростове прогремел взрыв. ЧП произошло вечером 17 ноября в новом студгородке, расположенном на улице Зорге.



По словам жильцов общежития № 9А, около 20 часов, они услышали громкий хлопок. Коменданты сразу же вывели студентов из корпусов и вызвали оперативные службы. На месте прибыли спасатели и «скорая».



По предварительным данным, в комнате на шестом этаже взорвалось зарядное устройство для мобильного телефона. В результате загорелась проводка.



Небольшое возгорание пожарные быстро потушили. В происшествии никто не пострадал. Студенты уже вернулись в свои комнаты.