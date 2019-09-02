В Ростове в общежитии ЮФУ произошло задымление





В общежитии Южного федерального университета на улице Зорге в Ростове произошло ЧП.



Около девяти часов вечера 4 сентября на пятом этаже корпуса 9А распространился дым, и запахло гарью. За короткое время дымом заволокло практически весь этаж. Находившихся в здании студентов в экстренном порядке эвакуировали.



На место прибыли больше 10 спасателей и несколько единиц техники.

- По прибытии установлено, что произошло подгорание пищи на плите без горения, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области.



В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели работали на месте около 15 минут. После их убытия жильцы вернулись в свои комнаты.