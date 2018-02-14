В Ростовской области женщина пришла в детскую поликлинику с трупом ребёнка





В городе Донецке Ростовской области произошёл шокирующий случай. В детскую поликлинику пришла местная жительница с трупом своей четырехмесячной дочки.



15 февраля 30-летняя девушка пришла на приём к педиатру с телом мёртвой девочки. По словам медиков, на теле ребёнка уже появились трупные пятна, то есть малышка умерла несколько часов назад.



По словам источника, девушка вела асоциальный образ жизни, злоупотребляла спиртными напитками. 13 ноября 2017 года у неё родилась дочка. Но после этого образ жизни новоиспечённой матери не изменился, она продолжала увлекаться алкоголем.



14 февраля вместе с подругой она, вероятно, отмечала праздник влюбленных. На следующий день около семи часов утра девушка встала покормить дочку. Около 11 часов она снова попыталась покормить малышку, но заметила, что та мертва. С трупом девочки она пришла в детскую поликлинику.

- В настоящее время проводятся следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - добавил источник. – Точную причину смерти установит экспертиза.



Также известно, что после появления ребёнка девушка не пускала в свой дом врачей, поэтому младенец медицинское обследование не проходил.