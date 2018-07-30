В Ростовской области при столкновении автобуса и грузовика пострадали 8 человек



В Шахтах Ростовской области рейсовый автобус протаранил грузовик, стоявший на обочине. Происшествие случилось первого августа около 8 часов в районе Аютинского поста ГИБДД. Об этом сообщает DonDay Шахты.



По информации издания, рейсовый автобус с пассажирами направлялся по маршруту «Поселок Таловый-Центр». При спуске с моста на высокой скорости водитель повернул налево и в это время столкнулся с грузовиком, который находился на обочине. Прибывшие на место медики оказали помощь восьми пострадавшим.



– Восемь пассажиров получили травмы. Они обратились в травмпункт, но от госпитализации отказались. У всех незначительные синяки и ушибы, серьезных повреждений у людей не зафиксировано, – рассказал заведующий отделением СМП города Шахты Андрей Низкородов.



На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. По факту происшествия проводится проверка.