Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростовской области иномарка сбила женщину

В Ростовской области иномарка сбила женщину
В Таганроге женщина попала под колёса автомобиля. Авария произошла на улице Ленина 20 декабря около 7:30.

В районе дома № 179 водитель «Форд Фокус» не справился с управлением. В это время дорогу по «зебре» переходила 47-летняя женщина. Водитель не смог избежать ДТП и наехал на горожанку. В итоге она получила травмы.

- Потерпевшая была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.

Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи» и МЧС. Автомобиль оказался машиной такси. У него разбито лобовое стекло, сломан бампер и помят капот.

- На асфальте было много крови, и женщина лежала без движения. Мы даже подумали, что она погибла. Но, слава Богу, оказалась живой, - пишут очевидцы.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.