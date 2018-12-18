В Ростовской области иномарка сбила женщину



В Таганроге женщина попала под колёса автомобиля. Авария произошла на улице Ленина 20 декабря около 7:30.



В районе дома № 179 водитель «Форд Фокус» не справился с управлением. В это время дорогу по «зебре» переходила 47-летняя женщина. Водитель не смог избежать ДТП и наехал на горожанку. В итоге она получила травмы.



- Потерпевшая была доставлена в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.



Очевидцы сообщают, что на месте происшествия работали сотрудники «скорой помощи» и МЧС. Автомобиль оказался машиной такси. У него разбито лобовое стекло, сломан бампер и помят капот.



- На асфальте было много крови, и женщина лежала без движения. Мы даже подумали, что она погибла. Но, слава Богу, оказалась живой, - пишут очевидцы.



Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту случившегося.