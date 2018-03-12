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В Ростове пропала без вести 72-летняя женщина

В Ростове пропала без вести 72-летняя женщина

В Ростове разыскивают пропавшую местную жительницу. 72-летняя Алла Молчанова ушла из своего дома на улице Ясной утром 14 марта.

Родственники обратились к волонтёрам поискового отряда «Лиза Алерт Юг», так как женщина дезориентирована и нуждается в помощи. Добровольцы распространили ориентировки с фотографией и приметами пропавшей.

Рост пенсионерки - 160-165 сантиметров, у неё чёрные волосы с проседью, плотное телосложение.

Когда женщина ушла из дома, на ней была чёрная шуба и чёрные сапоги. Всех, кто видел Аллу Молчанову, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

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