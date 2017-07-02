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В Ростове при пожаре в садоводческом товариществе погибла женщина

В Ростове при пожаре в садоводческом товариществе погибла женщина

В Ростове при пожаре на территории садоводческого товарищества погибла женщина.

Возгорание произошло в СНТ «Светоч». Загорелся частный дом в переулке 3-й Плодородный.
- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 0:15, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Площадь пожара составила 50 кв. м.

Прибывшие пожарные в 1:04 локализовали возгорание, а в 1:58 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 29 спасателей и шесть единиц техники.

Во время тушения пожарные обнаружили погибшую женщину. Её личность в настоящее время устанавливается.

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