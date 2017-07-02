В Ростове при пожаре в садоводческом товариществе погибла женщина





В Ростове при пожаре на территории садоводческого товарищества погибла женщина.



Возгорание произошло в СНТ «Светоч». Загорелся частный дом в переулке 3-й Плодородный.

- Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 0:15, - рассказали в ГУ МЧС Ростовской области. – Площадь пожара составила 50 кв. м.



Прибывшие пожарные в 1:04 локализовали возгорание, а в 1:58 полностью ликвидировали. В тушении были задействованы 29 спасателей и шесть единиц техники.



Во время тушения пожарные обнаружили погибшую женщину. Её личность в настоящее время устанавливается.