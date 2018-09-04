В хуторе в Ростовской области несколько часов тушили крупный пожар
В хуторе Дугино Ростовской области спасатели на протяжении шести часов тушили крупный ландшафтный пожар. Возгорание началось около 11 часов.
Известно, что загорелась сухая растительность. Пламя быстро распространилось, в результате чего площадь горения составила свыше десяти гектаров. В ликвидации принимали участие 114 спасателей, было задействовано 26 единиц техники.
– В данный момент очаг локализован. В результате пожара никто не пострадал, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Ростовской области.