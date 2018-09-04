В донском селе при пожаре погиб мужчина



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В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло в селе Табунщиково Красносулинского района 5 сентября.



Около полуночи загорелся дом на улице Ленина. Огонь охватил всё строение. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.



Ликвидировать пожар спасателям удалось только к четырем часам утра.

– В результате происшествия погиб 36-летний мужчина, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.