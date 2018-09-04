Авторизация

Регистрация


  • USD 68.46
  • EUR 79.14
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В донском селе при пожаре погиб мужчина

В донском селе при пожаре погиб мужчина
Фото: Sputnik.by

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб мужчина. Возгорание произошло в селе Табунщиково Красносулинского района 5 сентября.

Около полуночи загорелся дом на улице Ленина. Огонь охватил всё строение. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

Ликвидировать пожар спасателям удалось только к четырем часам утра.
– В результате происшествия погиб 36-летний мужчина, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.