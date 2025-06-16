Высокий уровень смертности зафиксировали в Ростовской области из-за некачественной воды
В Ростовской области наблюдается повышенная смертность, вызванная неудовлетворительным качеством питьевой воды, о чем сообщили представители Роспотребнадзора.
Согласно информации, предоставленной этим ведомством, в течение 2024 года в 84 регионах Российской Федерации была отмечена высокая смертность, обусловленная некачественной питьевой водой. В Ростовской области эта проблема стоит особенно остро. В частности, в прошлом году в связи с низким качеством воды в Ростовской области было зарегистрировано от 2261,8 до 3275,1 случаев заболеваемости на каждые 100 тысяч жителей.
Среди наиболее распространенных проблем выделяются заболевания желудочно-кишечного тракта. Уровень смертности от этих болезней в Ростовской области превысил средний показатель по стране и составил от 13,2 до 23,5 дополнительных случаев на 100 тысяч человек.
Ранее новостной портал DonDay сообщал об ухудшении характеристик воды в водоемах Ростовской области. Эксперты провели анализ водоемов, которые являются основными источниками водоснабжения для пищевой промышленности и централизованных систем. В рейтинге регионов с наиболее загрязненными водоемами Ростовская область заняла третье место, уступив лишь Калмыкии и Мордовии.