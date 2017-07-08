Уроженец Ростова убил в Воронеже сестру, после чего пытался скрыться на Украине





Уроженец Ростова убил в Воронеже родную сестру, после чего пытался скрыться на Украине. 48-летнего мужчину задержали в городе Донецке при попытке пересечь границу с Украиной.



По информации источника, 30 июня около 17 часов Николай Ч. на лестничной площадке 5-го этажа многоквартирного дома на улице Матросова в Воронеже избил свою 53-летнюю сестру. Брат колотил женщину руками и ногами по голове и телу, а после схватился за молоток. Пострадавшую госпитализировали в БСМП № 1 Воронежа. Женщина скончалась в больнице.

- Сразу же после происшествия мужчина пропал, после чего был объявлен в розыск. Так как он был зарегистрирован в городе Луганске, следствие предполагало, что подозреваемый попытается скрыться на территории Украины, - рассказал источник Rostov.ru.



Предположение правоохранителей было верным. 10 июля около 6 утра подозреваемого в убийстве родной сестры задержали в городе Донецке. Мужчина пытался пересечь границу.



Мероприятия по розыску проводились при участии сотрудников отдела полиции города Донецка, ПУ ФСБ по Ростовской области, а также центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности.



Напомним, ранее в Ростовской области был задержан 33-летний Никита Лукьянов, скрывавшийся от следствия 11 лет. Мужчина был объявлен в федеральный розыск 4 июля 2006 года за групповое изнасилование.