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Умерла ростовская журналистка Ирина Десятниченко, боровшаяся с раком более полутора года

Умерла ростовская журналистка Ирина Десятниченко, боровшаяся с раком более полутора года
Умерла ростовская журналистка Ирина Десятниченко, боровшаяся с раком более полутора года. Об этом стало известно утром 24 ноября.

«Прощание с Ирой состоится 26 ноября в городе Морозовске на Северном кладбище», - сообщили родные журналистки в социальной сети.

Напомним, 32-летняя Ирина Десятниченко более полутора года боролась с раком. Девушка узнала о страшном диагнозе летом прошлого года. Смертельный диагноз не испугал жизнелюбивую и сильную журналистку.

Благодаря собранным средствам она сначала лечилась в Индии, но терапия оказалась слишком дорогой для семьи девушки, поэтому Ире пришлось продолжить борьбу с недугом в России. Все это время с журналисткой рядом находился ее муж. Незадолго до смерти девушки влюбленные обвенчались.

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