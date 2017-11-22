Умерла ростовская журналистка Ирина Десятниченко, боровшаяся с раком более полутора года



Умерла ростовская журналистка Ирина Десятниченко, боровшаяся с раком более полутора года. Об этом стало известно утром 24 ноября.



«Прощание с Ирой состоится 26 ноября в городе Морозовске на Северном кладбище», - сообщили родные журналистки в социальной сети.



Напомним, 32-летняя Ирина Десятниченко более полутора года боролась с раком. Девушка узнала о страшном диагнозе летом прошлого года. Смертельный диагноз не испугал жизнелюбивую и сильную журналистку.



Благодаря собранным средствам она сначала лечилась в Индии, но терапия оказалась слишком дорогой для семьи девушки, поэтому Ире пришлось продолжить борьбу с недугом в России. Все это время с журналисткой рядом находился ее муж. Незадолго до смерти девушки влюбленные обвенчались.