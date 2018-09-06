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Три человека пострадали в ДТП в центре Ростова

Три человека пострадали в ДТП в центре Ростова
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием пяти машин. ЧП случилось около 15 часов 8 сентября на улице Варфоломеева.

По предварительным данным, столкнулись «БМВ» и «Ссангйонг». От удара последняя отлетела на несколько метров, перевернулась и по инерции врезалась в «Субару», «Рено» и «Хендай Гетц».

- В результате пострадали два пассажира машины «Ссангйонг», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - Кроме того, пострадал пешеход, который проходил в момент аварии мимо по тротуару.

На месте происшествия работают правоохранительные органы. Устанавливаются все детали случившегося и личности пострадавших.

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