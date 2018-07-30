Ростовского режиссера Александра Расторгуева перед смертью похитили и допросили



Перед убийством в Центральноафриканской африканской республике (ЦАР) трех россиян, среди которых был ростовский документалист Александр Расторгуев, похитили и допрашивали. Об этом сообщает местное издание.



Как стало известно Palmares Centrafrique, россиян задержали на трассе между городами Сибю и Кага-Бандоро, через которые пролегал путь журналистов. Они были схвачены и допрошены, а затем убиты. Есть информация, что их похитили представители отряда Нуреддина Адама*, одного из лидеров движения «Селека»*.



На фото лежат два трупа. Тот что ближе - Расторгуев, дальше - Орхан Джемаль. Андрей Коняхин, главный редактор Центра управления расследованиями (по заданию издания погибшие приехали в ЦАР), подтвердил изданию The Bell подлинность этой фотографии.



Напомним, информация об убийстве россиян появилась 31 июля. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко приехали в ЦАР снимать документальный фильм о «ЧВК Вагнера». По дороге их машину расстреляли неизвестные. Трое погибли на месте. Водителю группы удалось сбежать и передать информацию в Россию.



* - запрещенная на территории России террористическая организация.